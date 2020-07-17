台灣指數公司「公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果，共有27檔新成份股入選。在紡織股中，聚陽(1477)獲得入選，「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選，以及每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名三項財務指標等過程。

聚陽今年的除息表現亮眼，不但一日填息，且股價持續上衝，領先類股表現，昨天盤中創下186元波段新高。市場主要看好聚陽在防護隔離衣需求成長下，帶動獲利表現。聚陽6月獲利，表現超乎預期，單月稅前盈餘為突破3億元，來到3.01億元，不但較上月持續跳增1.7倍，較同期成長亦達40.6%。聚陽上半年稅前盈餘10.85億元，年減幅縮小至2.3%，每股稅前盈餘4.94元，在疫情下仍繳出這樣的成績，超乎市場預期。

亞系外資日前出具最新報告，給予「買進」評等，目標價從143元上修到203元。聚陽第二季的獲利符合市場預期，防護隔離衣發揮效益。聚陽第二季的營業利益率達到9.4%，優於市場預期，其中6月單月營益率就高達了11.4%，而6月挹注營益率衝高的功臣就是防護隔離衣。據了解，聚陽內部評估3Q公司營收可望有1成的年增，這又遠比市場預期來得樂觀。法人認為，強勁的防護隔離衣需求動能和重要客戶如日本快時尚(Fast Retailing)以及美國品牌廠Target的需求復甦，抵銷了GAP和Kohl’s的銷售滯延，助攻聚陽3Q營收不看淡。

(時報資訊)