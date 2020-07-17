雖然歐美各國傳出新一輪的經濟刺激方案即將推出，然日本本土新冠疫情的加劇，讓投資人懷疑經濟復甦的希望，抵銷了稍早的漲幅。

周五日經225指數小漲3.59點或+0.02%，為22773.9點，午休後更下跌69點。東證一部指數小漲0.84點或+0.05%，為1579.9點。

寄望疫苗開發和新的刺祭方案，迷你標普500期貨指數上升0.34%，上海股市億開高，推動日經早盤走高。

然日本周五新報周四新增超過600人，為過去三個月每日新增數的新高，僅東京地區就超過280名病例。

電力和瓦斯股、製藥股，以及資訊通訊股為主板領漲類股，分別上漲1.18%，0.93%和0.82%。

台積電在周四報出季度淨利成長81%和預期本年度營收成長兩成，帶動日經半導體相關個股表現，愛德萬測試上漲1.97%，Screen控股上漲1.89%，阿爾卑斯電氣上漲1.42%。

(時報資訊)