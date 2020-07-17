行政院預計下周院會通過「紓困3.0」方案送立院審議，院長蘇貞昌今（17）日上午受訪時表示，「紓困3.0」除了幫助受外銷等衝擊的廠商外，也會同步盤點仍身陷困境的國內內需產業、斟酌所有情形，用政府力量協助業者度過難關。

蘇貞昌上午參訪台灣微軟時接受媒體聯訪，表示「紓困2.0」已動用許多資源，幫助許多受衝擊的產業。現在台灣固然疫情穩定，但國外疫情仍然險峻，在許多狀況均不明情形下，有些廠商、製造廠後續營運仍有困難。

蘇貞昌指出，總統蔡英文特別指示「紓困3.0」一定要讓受外銷等衝擊的廠商得到幫忙，行政院及國發會、主計長等相關部會正在盤點「紓困3.0」最後階段，下周院會通過後會送立院，詳細內容屆時將向社會大眾公布報告。

蘇貞昌表示，「紓困3.0」會盤點整體受衝擊產業，看還有哪些內需為主的國內產業需要幫忙，強調政府絕對會跟產業站在一起。不過，因為是人民的納稅錢，因此要用在刀口上、不能漫無準則亂發一通，希望真正讓受困產業能走出困境、保留住實力。

蘇貞昌指出，政府也希望藉此契機，讓廠商換新機具、進階訓練人才，當外國疫情趨緩，國門打開、外銷可出去時，使台灣廠商的競爭力更強，強調這正是「紓困3.0」的目的，將斟酌所有情形，用政府的力量給予幫忙。

(時報資訊)