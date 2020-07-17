據中國大陸國家衛健委發布，7月16日0—24時，大陸新增確診病例10宗，其中境外輸入病例9宗（廣東4宗，上海1宗，江蘇1宗，山東1宗，廣西1宗，陝西1宗），本土病例1宗（在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）；新增治癒出院病例18宗。

境外輸入現有確診病例86宗（其中重症病例3宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例1998宗，累計治癒出院病例1912宗，無死亡病例。

截至7月16日24時，大陸現有確診病例251宗（其中重症病例3宗），累計治癒出院病例78737宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83622宗，現有疑似病例3宗。

此外，廣東省昨晚宣布，自今天（17日）上午10時起，除經批准人員外，自香港入境者須持72小時（3天）內、並有效的核酸檢測陰性證明，入境後仍然要接受14日強制檢疫。港府則表示理解。

公報表示，暑假剛開始，加上香港疫情突轉嚴峻，部分市民可能北上，令中國大陸口岸及檢疫措施超出負荷，因此粵港兩地作出磋商，呼籲市民前往廣東時，必須確保持有有關證明，否則不能夠入境。

(中時 )