中華網龍自製研發、以2006年黃易經典科幻武俠線上遊戲《黃易群俠傳Online》復刻打造的MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，即將在7月20日於台港澳正式上線，今（16）日舉辦上市記者會，請來遊戲代言人「藍正龍」化身時空戰士宣示開戰，智冠集團董事長王俊博、中華網龍總經理呂學森、遊戲製作人莊凱雄也都親自到場，帶領玩家搶先一探遊戲的特色內容，並公開大規模的跨界合作及千萬上市活動，祭出一系列好禮回饋送給玩家！此外，黃易夫人也特別跨海獻上祝福，為遊戲開戰熱鬧揭幕！

智冠集團董事長王俊博回顧，智冠集團從1990年代就與黃易老師結下情誼，一路從單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲合作至今，共推出7款遊戲，黃易老師透過44部小說為書迷帶來廣大豐富的武俠世界，我們則努力在遊戲中呈現這些想像，《黃易群俠傳Online》更創下台灣自製遊戲史上的一大成就，這次在《黃易群俠傳M》看到中華網龍的轉型成長，逐漸在手遊領域發揮實力，智冠也將全力支持讓優秀的研發人才有更多的創作舞台。

中華網龍總經理呂學森表示，從2006年《黃易群俠傳Online》與黃易老師首次合作以來，團隊在遊戲領域不斷地激勵成長，終於在14年後再度以跨平台的型態推出《黃易群俠傳M》，讓玩家可以在手機和電腦上玩到當年最精華的遊戲樂趣。過去這20年來，除了開發好玩的遊戲，也希望將台灣玩家熟悉的題材融入創作中，並持續專注在大型武俠領域，在過程中不斷累積經驗、調整方向，全力以赴帶來這次全面進化的《黃易群俠傳M》，希望讓玩家一起在遊戲中真真實實的感受黃易筆下的俠。

中華網龍總經理呂學森分享與黃易合作點滴。（圖／中華網龍提供）

【邁向大俠的旅程】黃易老師20年合作回顧影片

遊戲製作人莊凱雄現場帶來《黃易群俠傳M》特色介紹，遊戲除了高度優化還原端遊經典內容，包含佛道魔門派養成、武學系統、大俠選邊站、修羅島戰役、電影式副本等，亦針對手遊特性與玩家喜好加入心性系統及多線劇情、三段絕學、角色捏臉、打寶交易平台、世界王挑戰等新玩法，並全面升級美術視覺，同步推出手機及電腦多平台版本，讓玩家不需加裝模擬器，就可以自由切換暢快遊玩。

遊戲製作人莊凱雄現場帶來《黃易群俠傳M》特色介紹。（圖／中華網龍提供）

遊戲代言人藍正龍化身項少龍 再戰揚州城

遊戲代言人藍正龍以一身黑色盔甲造型化身為時空戰士「項少龍」帥氣登場，與智冠集團董事長王俊博飾演的「天魔大將軍」重現電視廣告中揚州城前的震撼交鋒，「你是誰派來的？黃易派來的！」經典名句為活動帶來最高潮！藍正龍也與導演奚岳隆同台分享廣告拍攝趣事，本次再度與黃易遊戲合作，除了感受到遊戲還原的用心，也對《黃易群俠傳M》五大外功刀、劍、拳、槍、棍可以自由切換的進化玩法印象深刻。

《黃易群俠傳M》電視廣告搶先曝光

代言人藍正龍化身時空戰士「項少龍」帥氣登場。（圖／中華網龍提供）

導演奚岳隆、智冠集團董事長王俊博、代言人藍正龍分享與黃易遊戲合作趣事。（圖／中華網龍提供）

導演奚岳隆、代言人藍正龍、智冠集團董事長王俊博、中華網龍總經理呂學森、製作人莊凱雄。（圖／中華網龍提供）

大規模跨界合作 黃易獨家好禮等你拿！

《黃易群俠傳M》更在活動上公開了大規模跨界合作，攜手美食外送平台foodpanda、胖老爹美式炸雞、國民零食乖乖及三大夜市商圈舉辦多項精彩遊戲連動，活動期間foodpanda將動員2000台左右外送機車，搭載『你是誰派來的』外送包穿梭雙北及高雄地區；胖老爹推出《黃易群俠傳M》專屬炸雞套餐，於指定門市購買即可領取遊戲虛寶卡；乖乖則將與《黃易群俠傳M》在近期實體活動合作「乖乖時空補給背包」，還有台北寧夏、台中逢甲、高雄六合三大夜市拍照打卡等活動，集結玩家現實同樂！

遊戲內也會輪番推出「foodpanda坐騎」、「夜市無雙號坐騎」、「炸雞系列造型武器」、「乖乖造型背甲」等跨界聯名內容，各種可愛有趣的造型虛寶歡迎玩家收藏，一起成為矚目焦點！

遊戲內也會輪番推出「foodpanda坐騎」、「夜市無雙號坐騎」、「炸雞系列造型武器」、「乖乖造型背甲」等跨界聯名內容，各種可愛有趣的造型虛寶歡迎玩家收藏，一起成為矚目焦點！。（圖／中華網龍提供）

《黃易群俠傳M》四大跨界合作驚喜亮相

「foodpanda坐騎」可愛登場。（圖／中華網龍提供）

「夜市無雙號坐騎」逗陣迺夜市。（圖／中華網龍提供）

「炸雞系列造型武器」酥脆亮相。（圖／中華網龍提供）

「乖乖造型背甲」五香、奶油椰子俏皮上身。（圖／中華網龍提供）

7月20日火熱上市 千萬活動開跑！

歡慶下週遊戲上市，官方祭出多項活動，幫助玩家衝戰力，在遊戲初期如魚得水！除了每日登入可以依序領取「記憶卡」、「幸運丹」、「黃金鐵槌」等豐厚獎勵外，還將加碼「上市衝等送MyCard」活動，玩家只要於7月20日至8月31日活動期間將等級提升至45級，即可獲得MyCard 點數300元獎勵，總獎金1千萬元，送完為止。目前遊戲Facebook粉絲團也正舉辦「易想天拍」創意微影片大賽，邀請玩家發揮創意拍攝「你是誰派來的？」趣味短片投稿，週週送十萬，一起進入《黃易群俠傳M》展開你的奇幻武俠之旅！

黃易大師兄秘笈包：造型USB、三大門派武功祕笈。（圖／中華網龍提供）

《黃易群俠傳M》7/20正式上市，大方祭出千萬MyCard活動。（圖／中華網龍提供）

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