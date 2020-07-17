台中市政府攜手各局處所屬志工團體、大專院校、醫療院所、婦女防火宣導隊，以及全聯福利中心、統一超商等企業，17日宣誓成立「愛憶軍團」。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕因髖關節手術請假10天，台中市政府攜手各局處所屬志工團體成立「愛憶軍團」希望深入鄰里建構防護網，也透過照護中心及社區服務據點等資源連結，打造台中為失智友善城市。台中市長盧秀燕雖然請假無法出席，主辦單位巧妙用人型看板讓燕子市長一起入鏡，代表她對社會福利政策不遺餘力。

老年化社會來臨，根據統計台中市老年人口有37萬多人，以失智症盛行率8％推估，預估罹患失智症人口超過2萬9千多人。台中市衛生局因而攜手各局處所屬志工團體、大專院校、醫療院所、婦女防火宣導隊，以及全聯福利中心、統一超商等企業17日宣誓成立「愛憶軍團」，取台語「愛伊」諧音，將深入鄰里建構防護網。

台中市副市長陳子敬表示，「愛憶軍團」以台語「愛伊」為諧音，該組織成立不僅協助宣導，也協助市府提供失智症患者完善照顧。

衛生局長曾梓展說明，市府目前設有9家失智症共同照護中心、31處失智社區服務據點、2家失智症老人團體家屋、46家日間照護中心、6處家庭照顧者支持服務據點及315處C據點。「愛憶軍團」將連結這些多元照護服務據點及長期照顧管理中心、社區鄰里長、衛生所、愛鄰守護隊，以點、線、面形成守護網絡，深入推廣失智症預防相關訊息及友善對待。

曾梓展強調，失智症並不可怕，只要瞭解失智症的病程與症狀，多一點耐心及同理心，就能傳遞友善包容的正能量，市府盼凝聚社區鄰里力量，提升對失智者的認同與支持，建構台中市對失智者兼容、無礙的友善環境。

(中時 )