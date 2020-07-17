燒了5天美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查」號火勢終於滅了

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）燒了超過4天，在動員3直升機中隊，灑下1,500多桶水，還有大批消防隊員灌救，導致其中63人受傷後，終於滅了這場大火。

綜合外電17日報導，延燒多天的惡火雖然終於正式在周四撲滅，但第3遠征打擊群司令索貝克（Philip Sobeck）在聲明中說，至今仍不知道起火的原因，也不知道毀損究竟到甚麼程度。不過，他周一說，初步報告顯示，是加壓導致爆炸，但並未詳述細節。

索貝克說，目前要做任何預測，或是認定「好人理查」號的未來還太早，在相關人員確認，艦上沒有任何熱點前，調查不會展開。

「好人理查」號能充當迷你航母，搭載F-35B戰機，但在這次重創下，甲板上已出現破洞，而上部結構也受損。由於艦身上部結構大都是由鋁製，因此顯然無法耐高溫。索貝克說，目前它的命運不明。

要是事實證明，1998年服役的「好人理查」號真的毀損太嚴重，或是修復起來太昂貴，美國海軍可能得付出龐大的代價加以汰換。美國戰略與國際研究中心（CSIS）國防預算分析家哈里森（Todd Harrison）說，1艘新戰艦需要好幾年來打造，而花費約為40億美元（近1200億台幣）。

由於艦上各式建材助燃，熱源溫度一度達華氏1000˚F（近538℃）。索貝克指出，在海空雙向致力灌救後，艦身上層結構和飛行甲板都已降溫，消防隊員才得以上艦救火。

原本美國海軍周一說，有17名海軍和4位平民受傷，但索貝克周四說，有40名海軍和23位平民受傷，而其中許多都是吸入性嗆傷和熱衰竭。當局至今仍在設法確認，艦上已沒有任何餘火。

「好人理查」號先前部署日本6年，直到2018年才返回聖地牙哥母港，進行例行維修。發生火災時，它的深度維修大約已完成2/3。

(中時電子報)