未成年小美日前在網路看到選美徵選，她依約到場後對方不斷逼迫她拍攝不雅照片，並說若不配合將P圖製造更多不雅照，小美淪為性剝削被害人；新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心指出，網路性剝削被害人年齡層往下降，最小年齡才9歲，呼籲家長務必和孩子們宣導。

新北市家防中心主任許芝綺表示，兒少性剝削通報案件中主要為「拍攝、製造兒少為性交或猥褻行為的圖畫等」，網路性剝削通報案件有逐年增高的現象，據統計，2017年新北市有48案，2019年新北市則有139案，2020年截至5月底，新北市已有87案。

許芝綺表示，被害年齡層也逐年下降，2018年以「15歲以上未滿18歲」佔當年度74％；2019年被害人年齡層往下以「12歲以上未滿15歲」為最多，佔當年度46％，2019年被害人「未滿12歲」人飆升到11％，其中一位被害人年僅9歲。

許芝綺進一步分析，2018年兒少遭性剝削手法，多為陌生網友以遊戲點數、或以教導認識身體為由誘騙兒少的私密影像照片，也有「韓團經紀人海選」誘騙兒少，2019年則以偷拍、網路交友性愛視訊側錄，加害人取得影像後再進一步脅迫兒少拍攝更多裸露影像。

許芝綺呼籲，務必謹守「三不一要」原則，三不是「不拍攝」、「不留存」、「不分享」私密照片，一要是「要截圖」，務必完整保存網頁內容或手機訊息內容，做為報案證據。

(中時 )