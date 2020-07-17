受到疫情影響，大聯盟雖趕在8月前展開開幕戰，但必須閉門打比賽，多數球員可能都不習慣在無觀眾的情況下出賽，這對他們來說少了一些激情的元素；不過《紐約郵報》（New York Post）今（17日）就撰文指出，對於紐約洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）來說，在空蕩蕩的球場打球可能是一大利多：「如果他單場又被三振5次，也不會聽到噓聲。」

史坦頓當年轉戰洋基首次在主場出賽就吞下5次三振，如此難堪的表現也被球迷噓爆，賽後受訪時他也說：「你打出這樣的表現，應該得到一點噓聲。」如今若再遇到相同的情況，他也不用害怕會被球迷噓，因為看台上根本不會有球迷。

至於為何史坦頓不受多數洋基球迷喜愛？《YESNetwork》球評辛格爾頓（Ken Singleton）就以60年代的馬里斯（Roger Maris）和曼托（Mickey Mantle）這對重砲組合，與史坦頓和賈吉（Aaron Judge）作比擬。

辛格爾頓指出，賈吉和曼托都是洋基培育出來的球星，為紐約媒體的寵兒，但史坦頓、馬里斯卻都是透過交易才來到紐約的，，因此洋基球迷只會為賈吉和曼托加油；辛格爾頓提到，當年馬里斯和曼托在爭奪單季最多全壘打時，大家都在為曼托喝采，但鮮少人願意支持馬里斯。

史坦頓2018年是身披洋基戰袍的第一年，雖然單季被三振211次為生涯新高，但同時也繳出38轟、百打點的成績，可惜隔年因為左二頭肌第一級拉傷，整季只出賽18場，到了今年賽季，他春訓時又因為右小腿拉傷，再度關機養傷，不過受到疫情影響賽季被迫推遲，史坦頓又多了一段時間可以養傷，日前受訪時他也宣布，將會以指定打擊迎接開幕戰。

多數洋基球迷可能會認為史坦頓領如此高薪，卻沒有繳出等值的表現，但辛格爾頓則認為，他因為受傷緣故，所以才沒能證明自己的價值，但他真心覺得史坦頓已經準備好面對2020年賽季了。

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(中時電子報)