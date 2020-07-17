台南市水利局正施工改善安南區域道路積淹水情況。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

每逢颱風豪雨，台南市安南區海佃路四段140巷及本原街三段234巷周邊因大量地表逕流，僅靠側溝宣洩，導致道路及社區內部分地區易發生積淹水，聯外交通封閉而無法通行，嚴重影響周邊住戶生活，台南市水利局目前執行雨水下水道工程，主體工程進度已達9成，預計8月底前完工。

為改善安南區域道路積淹水情況，水利局積極向中央爭取補助，獲得前瞻計畫經費補助辦理「台南市安南區海佃路四段E幹線與本原街三段F幹線雨水下水道工程」，由於安南區海佃路四段140巷及本原街三段234巷原本並無設置雨水下水道，經檢討，積淹水主因是既有側溝無法負荷颱風豪雨期間的大量逕流，加上周遭開發後農田保水能力降低，造成大量地表逕流溢淹至社區及道路。

為了有效解決當地積淹水，水利局透過新建雨水下水道，銜接既有海佃路三段（E幹線）及安中路四段290巷（F幹線）雨水下水道系統，強化當地排水能力，期能迅速將逕流排除，降低淹水潛勢。

水利局表示，「台南市安南區海佃路四段E幹線與本原街三段F幹線雨水下水道工程」工程費為4937萬元，主要施作內容為海佃路四段E幹線，新建1.2×1.2m箱涵183公尺及3.0×1.4m箱涵307公尺；以及本原街三段234巷F幹線，埋設(D=1,500mm)鋼筋混凝土管327m。

目前下水道主體工程均已完成，工程進度已達9成，預計8月底前完工。施工路段部分道路狹窄，隨著新建下水道工程完成，預期周遭積淹水情形將明顯改善。

(中時 )