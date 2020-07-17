新華社報導，7月17日，長征五號遙四運載火箭在海南文昌航太發射場完成技術區總裝測試工作後，垂直轉運至發射區，計畫於7月下旬到8月上旬擇機實施大陸首次火星探測任務（行星探測工程天問一號任務）。

長征五號遙四運載火箭於5月底運抵海南文昌航太發射場後，按照飛行任務測試發射流程，陸續完成了總裝、測試等各項準備工作。7月17日上午，活動發射平台駛出發射場垂直測試廠房，平穩行駛約2小時後，將長征五號遙四運載火箭安全轉運至發射區。後續，在完成火箭功能檢查和聯合測試工作，並確認最終狀態後，火箭將加注推進劑，按計畫實施發射。

此次任務為長征五號系列運載火箭首次應用性發射，也是大陸運載火箭首次執行地球-火星轉移軌道發射任務。

大陸首次火星探測任務於2016年1月批准立項，任務目標是通過一次發射，實現火星環繞、著陸和巡視探測，獲取火星探測科學資料，邁出大陸行星探測的第一步。

(旺報 )