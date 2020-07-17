停工5年的台北大巨蛋確定可復工！北市建管處日前簽准大巨蛋建照變更，歷經多日的圖說校對，建管處稍早發布新聞稿證實，今已核發新的建照給遠雄集團，依照遠雄日前規畫，最快可望在8月底復工，並於明年底完工。

大巨蛋案於2015年4月27日申請第3次變更設計，市府於同年5月14日發現79處未按圖施作，勒令遠雄停工，5年來歷經都審、環評等程序，建管處上個月簽准建照變更設計。

建管處表示， 5年間要求大巨蛋容納人數大輻下降、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積，並完成7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬，以保障大巨蛋使用安全。

針對大巨蛋不符合建築技術規則第97條安全梯區劃及第127條逃生避難安全，建管處重申，已將此兩條列管於建照中，遠雄仍須依規定送審通過，才能取得使照。

遠雄發言人楊舜欽表示，會在最快時間申請復工許可，同時準備人、機、物料，待許可核准後，依照工項、工程進度依序進場施作，至於外界關心的建築技術規則，後續會再申請變更，核准後依照規則按圖施作。此外，後續會修訂投資營運企劃書，修正過程與市府共同研擬，在符合BOT契約的前提下，共創社會最大利益。

(中時 )