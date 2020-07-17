殉職飛官高嘉隆從小長大的汐止聖方各天主堂今大門深鎖，教友趕往醫院祝禱、慰問家屬。（許家寧攝）

教友回憶小與高嘉隆在教會練舞，稱讚她是個好哥哥。（許家寧攝）

汐止聖方各天主堂今晚8點將為高嘉隆飛官舉行祈禱儀式。（許家寧攝）

漢光36號演習，陸軍一架OH-58D戰搜直升機不慎墜毀，其中殉職飛官高嘉隆上尉從小在汐止聖方濟天主堂長大，噩耗傳來讓教友相當震驚，不少教友趕到國軍新竹醫院祝禱，教友回憶高嘉隆從小教她練舞往事，一路好走！真的謝謝你、我的好哥哥。

今天上午位於汐止大同路的天主堂大門深鎖，教堂門口拉起紅龍，教會冷清清，充滿哀戚氣氛，修女率領教友、親友20多人在新竹國軍醫院禮拜堂，為教會弟兄高嘉隆誦禱禮，教友們也紛紛留言，安慰高的父母，為高嘉隆禱告祈福。

從小在教會與高嘉隆一起長大的女性教友努露，感到相當不捨說憶及殉職飛官，高嘉隆是從小陪我們一起長大的好哥哥，我們曾經一起練舞、一起歡笑、一起陪伴大家，很慶幸在這長大的歲月裡有這樣的好哥哥！一路好走！真的謝謝你、我的好哥哥。

「怎麼會發生這種事！」王姓教友直呼不敢相信，與高嘉隆從小一起長大的朋友，之前有飛官失事的新聞，都很怕看到會有他的名字，沒想到會發生在高嘉隆的身上，心裡難過死了，也說爸爸、媽媽跟弟弟會有我們大家陪伴，安心回到天主懷抱。

汐止聖方濟天主堂表示，17日晚上8點將在汐止聖方濟朝聖地，為因公殉職的青年會弟兄高嘉隆，舉辦七月青年泰澤祈禱《恩寵之夜》，盼高嘉隆上尉靈魂安息，祈求仁慈天主引領他回到永恆的天家，也盼陪伴父母、親友能平安的度過悲痛。

(中時 )