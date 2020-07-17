警第六分局表示，台中是「打擊犯罪之都」，呼籲社區居民與警方密切配合，營造互信、安全、溫馨生活環境。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局舉行「社區治安會議」，邀請西屯區各里、鄰長、全業、社區大樓管委會及守望相助隊等200多人到場參與。（盧保金足攝）

台中市警察局第六分局為加強轄內里民與勤區員警橫向聯繫

，共同維護社區治安，16日在西屯區公所7樓禮堂舉行「社區治安會議」，警方強調，台中市是「打擊犯罪之都」，秉持「偵防並重」策略，展現嚴正執法態度，強力打擊不法，絕對有能力及決心維護治安，不法分子勿心存僥倖以身試法。

警察局第六分局舉行的「社區治安會議」，邀請西屯區各里、鄰長、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊等200多人到場參與，座談會由第六分局分局長盧廷彰主持，西屯區長陳寶雲、市議員黃馨慧等人出席。

盧廷彰指出，台中市近日發生重大刑案，警方迅速破案，台中市是「打擊犯罪之都」，根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠。

今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。

台中市治安改善，每十萬人口犯罪率六都最低，尤其針對民眾感受最深的毒品，警察局持續推動「安居專案」，調查藏匿在社區大樓的毒品犯罪，具體查獲毒品案件，獲全國第一名的佳績。

為展現警察局對於緝毒工作的努力，會中更安排警犬隊支援展演各項專業技能，現場展現嚴密的「偵爆」及「緝毒」技能專精訓練。

警犬隊隊長江明慧表示，警犬加入台中市治安維護工作行列，不只成為警方平時執法最佳利器，遇到類似花博或台灣燈會等大型活動，也可提升各項查緝能力，對嚇阻犯罪更具指標性意義。

盧廷彰表示，維護治安是警察的天職，但警力有限，需藉由各里長、鄰長熟悉當地環境的優勢，期望轄區居民能與警察單位密切配合，以維持治安的轄區的平穩。

盧廷彰感謝里、鄰長及各與會單位平時協助警方維護治安的努力與貢獻，該分局持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向持續努力，呼籲社區居民與警方密切配合，營造互信、安全、溫馨生活環境。

(中時 )