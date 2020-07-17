瞄準文化部加碼推出的「藝FUN券」12億元商機，博客來售票網即日起推出一系列展覽、電影、藝文活動等都會行程，搭上暑假出遊熱潮，搶攻振興商機，據過去經驗，特別是親子類別展覽電影票券買氣最旺。

據博客來售票網觀察，炎夏不少民眾選擇逛展覽、看電影等都會行程，接下來7、8月有恐怖實境體驗展「返校 Detention 實境體驗展」，預購開賣首週已銷售千組，以及首次日本海外獨立展覽「幽☆遊☆白書」特展，劇場版《Fate stay night [Heaven's Feel] III.春櫻之歌》、《蠟筆小新電影-激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》等。

還有當代傑出攝影裝置展之一「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」，以及《魔王的女兒》、《侯麥經典數位修復系列》、《拂曉》等電影預售票。

藝FUN券18日至20日開放民眾下載專屬APP並註冊取得抽籤資格，22日正式開放使用。

(工商 )