台灣菸酒公司6月推出氣泡白葡萄酒新產品，7月續推「鹽味檸檬啤酒」及「鹽味荔枝啤酒」，用檸檬和荔枝獨特酸甜風味為基底，搭配嚴選海鹽，衝刺台菸酒今年營收目標730.9億元。

近幾年來我國啤酒市場成長，台菸酒指出，同業拓展商機有成，為避免啤酒市占率遭鯨吞蠶食，台菸酒6月推出酒精濃度9％的氣泡白葡萄酒「台啤特釀向陽IGA」，7月因應夏季推出鹽味檸檬、鹽味荔枝等新口味啤酒，採取防禦性策略、穩固台菸酒在啤酒市場龍頭地位。

台菸酒指出，近五年台灣的啤酒市場從300億元日趨擴增近500億元規模，但同業競爭者也增加，台菸酒在啤酒市場市占率從65％微降到60.1％，因此台菸酒持續瞄準市場偏好，推出新啤酒產品穩固城池。

面對近年來各大啤酒商如三得利Suntory、柏克金Buckskin、台虎Taihu等勁敵，台菸酒自去年推出「深葉」日月潭紅茶啤酒、轉攻女性市場，成效頗佳，PSD（每日每店銷售量）平均有0.5罐以上，進而成為固定商品，而一般台啤金牌、18天等品項PSD也有4罐以上。

台菸酒公司主管表示，從今年以來，雖然受到疫情影響，啤酒銷量因聚會減少而呈現短期下滑，但台菸酒看好解禁後的「報復性消費潮」，市場信心抬頭，各大酒廠紛紛鎖定今年7～9月的夏季市場，以台菸酒而言，夏季啤酒銷量有望開出2千萬罐以上的好成績。

根據立法院預算報告，台菸酒原預估2020年營收約730.9億元、稅前淨利78.1億元，但是因疫情影響上半年銷量，台菸酒力搶下半年商機。

為了穩固台菸酒公司競爭力，台菸酒自2018年積極拓展多角化商品，銷售額達16.3億元、年增4％穩健成長，其中泡麵約占55％，其他食品與飲品如香腸、豬腳、糕餅、黑麥汁等約26％，而台菸酒如精華液、面膜等生技產品約16％。

今年台菸酒為打響品牌力，找來金馬獎國片「大佛普拉斯」導演黃信堯拍攝台菸酒形象廣告，並參與國家隊、已產製超過1,800萬瓶防疫酒精，另推出520「英德配」總統就職五款紀念酒，總銷量已超過40萬瓶。

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(工商 )