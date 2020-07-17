南亞科(2408)已率先舉行法說會，預計整體下半年產業景氣審慎樂觀，第三季產品量價都將持穩第二季，接著，記憶體製造廠旺宏(2337)、華邦電(2344)也將於月底前接棒舉行法說會，預期第三季產業狀況仍可續穩。

南亞科總經理李培瑛上周五於法說會中表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

南亞科預期，第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子可望回溫。此外，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少持平，且第三季銷售預期將持平。

整體來看，在上半年記憶體價格續漲兩季後，第三季漲勢暫歇，南亞科看下半年審慎樂觀，不過，市場研調機構集邦科技認為，受到疫情擴散至歐美市場，需求減緩，第三季市況趨緩，第四季整體記憶體價格恐全面下跌。

集邦科技在年初時預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底，但在新冠肺炎疫情擴散，供需出現結構性的改變下，採購備貨力道將萎縮，且終端需求將呈疲弱態勢，集邦預期，記憶體均價將於第三季中斷漲勢，並於第四季轉為全面下跌的走勢。

集邦表示，第一季DRAM價格季增低個位數百分點，第二季平均漲幅在10%以上；NAND Flash價格走勢同步，第一季平均價格漲0~5%，第二季再漲5~10%。不過，第三季將同步中止上半年之漲勢。

集邦預期，下半年兩家韓廠開始擴產，將今年DRAM全年供給增加預期由原本的12.3%提高至14.5%，但受到疫情擴大影響，全年需求成長預估降至14.3%；預期第三季DRAM價格下滑0~5%，第四季將降價10%。在NAND Flash方面，同步中止上半年之漲勢，集邦預計第三季NAND Flash價格下滑0~5%，第四季價格下降5~10%。

旺宏預計將於7月29日舉行第二季法說會，華邦電緊接著將於7月30日舉行第二季聯合法人說明會。今年上游製造廠營收較去年成長，但未受到外資買盤青睞，股價持續整理，整體表現落後於電子股之多頭行情。

(時報資訊)