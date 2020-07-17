為了對抗新冠病毒，包括美國與大陸等國都在加緊研發疫苗。為了加快疫苗盡早正式問世並確保成效，包括諾貝爾獎得主在內等超過上百名知名科學家徵求健康的志願者暴露在病毒環境下，檢視疫苗是否能對抗新冠病毒。

據美媒《CNBC》報導，科學家們15日寄出連署信，向國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）呼籲這項「人體挑戰試驗」可以大幅度加速新冠疫苗研發。該項實驗需要健康的自願者在接種疫苗後，暴露在病毒環境下，藉此檢測病毒是否有防止感染的作用。

雖然此類實驗並非沒有爭議，但先前曾發起人體挑戰實驗的紐約公益團體1 Day Sooner與其他知名專家也堅持，立即檢視人體實驗的好處多於其風險，並呼籲美國政府與已授權。1 Day Sooner也公開這封信的內容，其中指出「，如果人體挑戰實驗能夠安全且有效加速疫苗研發過程，將會帶來十分可觀的使用量，但也必須有相當能說服人的道德理由」。

目前包括牛津大學疫苗計畫主管也參與了這份連署，並表示「有別於傳統實驗需要花數月得知成果，人體挑戰實驗可以提供相關資訊的速度更快」；「在此類實驗下，志願者將接種候選疫苗做為控制組。有別於一般情況下等待去『接觸』病毒，志願者是刻意暴露在有控制的病毒環境下，故除了比傳統實驗得知結果的速度更快之外，人體挑戰實驗更可能得到可解讀的實驗結果，如『病毒從什麼時候開始消退』等資訊」。

根據世界衛生組織，全球將近有上百種候選疫苗正在研發中，其中有23種候選疫苗已進入臨床評估階段。至於是否可能准許人體實驗，柯林斯曾表示是否允許此一實驗已在討論中，不過並未討論相關實驗設計。

(中時電子報)