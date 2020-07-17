立法院今天進行監察院人事同意權案投票，藍綠立委在議場內爆發拉扯，國民黨也動員群眾在立法院外號召陳抗，更請來「七爺八爺」開道助陣，台南市議員謝龍介則高喊「陳菊下台、投票無效」。

藍營派「七爺八爺」來收鬼！千支持者轉戰監察院撒「冥紙雨」

立法院今天上午針對監察院人事案展開表決，國民黨召集上千民眾在立法院外抗議，要求「拒絕酬庸、退回提名、下架陳菊」。接近11時許，群眾按照原定計畫轉往監察院抗議，但在中山北、青島東路口就被警方擋下來，不得繼續前進，抗議群眾只好在拒馬上綁上標語，「拒絕酬庸、退回陳菊」，群眾一度四處流散在中山北路周遭路口。

抗議隊伍中，由「七爺、八爺」開道助陣，象徵「抓鬼」，沿途還有民眾撒冥紙。謝龍介也在宣傳戰車上帶著群眾高喊「陳菊下台」、「投票無效」。

然而，立法院臨時會今天進行監察院人事案投票，開票結果出爐，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、2張無效票，立法院長游錫堃宣布陳菊人事案通過，陳菊為監察院長兼國家人權委員會主委。

(中時電子報)