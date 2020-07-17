1架隸屬陸軍航特部OH－58D戰搜直升機，昨（16日）下午出任務時發生墜機意外，造成少校簡任專、上尉高嘉隆傷重不治。據了解，簡任專老家位於宜蘭，上周六（11日）才回去探望雙親，但沒想到才過5天，居然會發生這種憾事；他畢業於崑山科大機械系，在校品學兼優，與老師、同學相處和睦，只要帶過他的老師都對他印象深刻，對於殉職大家感到相當難過。

簡任專排行老3，與父母感情很好，就算結了婚還是會常常回老家探望。沒想到上周六是父母最後一次看到簡任專了，就連附近鄰居聽到他墜機身亡都感到相當遺憾，鄰居們表示，簡任專對父母很孝順、熱心又有禮貌，大家都很難以置信他已經離開了。

據了解，簡任專2009年於崑山科大機械系畢業，在學校裡功課好，每次考試都能保持在前10名，與老師、同學相處和睦，帶過他的老師對他都有深刻印象；大學畢業後，簡任專選擇軍旅生涯，不到10年的時間就升到少校，殉職消息也讓老師們深感難過。

簡任專與妻子育有1歲兒子、4歲女兒，他非常疼愛孩子，時常在臉書分享一家人的照片，如今孩子們痛失慈父，令人相當痛心。事發後簡任專的臉書湧入許多網友留言，替他哀悼「一路好走 RIP」、「感謝犧牲奉獻，向您致敬」。

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(中時電子報)