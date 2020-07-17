太平島。（摘自馬英九臉書）

美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，認為2016年菲律賓南海仲裁判斷，指太平島是「礁」不是「島」，具有法律拘束力。前總統馬英九今天指出，這是歷年來美國對南海爭議最明確強烈的表態，但我外交部竟語帶曖昧表示「歡迎」，這種唾面自乾自我閹割的態度，置國家領土與太平島上的戍守人員於何地？中華民國政府面對領土爭議應有的嚴正立場何在？外交部應儘速澄清，太平島是島嶼（而非岩礁，重申中華民國不接受2016年南海仲裁判斷的嚴正立場。

馬英九今午在臉書發文，痛陳若美國認為太平島是「岩礁」而不是「島嶼」，我們能接受嗎？

他說，2016年7月12日，菲律賓所提「南海仲裁案」的五位仲裁員在海牙作出判斷，支持菲律賓的主張，認定太平島是「礁」不是「島」，嚴重損害我國權益。當時蔡英文總統曾鄭重聲明，該案從未徵詢我方意見，仲裁判斷對太平島的認定，已經嚴重損及我南海諸島及其相關海域之權利，「我們絕不接受」。

馬英九說，今年7月13日，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，認為2016年菲律賓南海仲裁判斷具有法律拘束力。這是歷年來美國對南海爭議最明確強烈的表態。但這次對於美方的聲明，我外交部竟語帶曖昧的表示「歡迎」。

馬英九質疑，難道外交部認同「南海仲裁案」的判斷？認同我國太平島是「礁」不是「島」？這種唾面自乾自我閹割的態度，置國家領土與太平島上的戍守人員於何地？中華民國政府面對領土爭議應有的嚴正立場何在？

馬英九強調，事實上，太平島面積51公頃（0.51 平方公里），是南海最大的自然島嶼，擁有南海最佳淡水，每日可供1500人使用，它的農耕與漁撈等足以維持本身的經濟生活，完全符合《聯合國海洋法公約》第121條的規定。此次美方所發表對南海爭議的立場，攸關中華民國領土的國際法地位，外交部應儘速澄清，太平島是島嶼（island）而非岩礁（rock），重申中華民國不接受2016年南海仲裁判斷的嚴正立場。不能在國際上自我放棄主權，才能獲得全國人民的支持。

(中時 )