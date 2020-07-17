新北市長侯友宜今（17日）出席宣傳記者會，為市民示範如何快速透過智能客服取得正確防災資訊。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（17日）出席宣傳記者會，為市民示範如何快速透過智能客服取得正確防災資訊。（葉書宏攝）

台灣處天然災害颱風地震發生的高風險區，再加上經常發生重大火災、一氧化碳中毒及溺水等案件，為宣導市民做好災前的預防、災時的應變，提升市民朋友取得消防資訊效率，新北市政府消防局打造第2版《新北市市民防災手冊》與LINE智能客服，新北市長侯友宜今（17日）出席宣傳記者會，為市民示範如何快速透過智能客服取得正確防災資訊。

侯友宜表示，新北市在整個市民防災，透過實體的市民防災手冊，在新北市各個角落，不管是在里長辦公室、學校、圖書館、消防隊，都可以看到實體書。但是更重要，今天特別開發LINE智能服務，可以透過LINE下載，在全國的五大電子書服務平台，可以透過LINE看到新北市的市民防災手冊。

此外，特別增加了土石流以及公用事業、老屋健檢、防災公園、核能事故，讓整個防災更完整。此外，透過手遊的方式、遊戲的互動就可以讓市民具備有哪些防災的應變能力，這是人生一輩子必須讀的一本書，保護自己靠市民防災手冊來告訴民眾。

此外，消防局同時推出LINE官方帳號智能客服，提供即時性受傷處置、生活常用防火防災及消防相關業務申請等實用資訊，且透過積極管理後端回覆訊息資料庫，未來更規畫新北市內AED位置查詢資訊及串連颱洪災情即時預警系統資訊，讓市民朋友方便取得最新且正確的消防資訊。

發表會活動中，侯友宜透過手機中新北消防LINE智能客服與消防專家消防局FB粉絲專業小編來一場消防知識PK賽，有效運用LINE結合《新北市市民防災手冊》電子書，更迅速且完整取得防災知識。此外，新北市政府消防局與民間手機遊戲公司Toii合作，推出福爾魔獸手遊，讓民眾從遊戲體驗中寓教於樂，學習防災知識。

新北市政府消防局將於所屬網路平台新北消防發爾麵FB粉絲專頁、LINE官方帳號、YouTube頻道推出四階段四天《防災Q＆A遊戲抽獎網路活動》，活動中將提供3本市長簽名限量實體書、20張限量犀牛造型悠遊卡、50份精美宣導福袋及Toii公司贊助消防英雄限量周邊商品，希冀民眾除了實體宣導外，更能透過《新北市市民防災手冊》電子書與LINE智能客服功能等網路多元管道學習防災知識與技能，讓防災資訊即時通，安全知識您最懂。

(中時 )