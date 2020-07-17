活動現場新北市副市長謝政達與市議員鄭宇恩、陳偉杰等人，也一同聽著米倉國小學生介紹八里人文歷史文化。（賴彥竹攝）

新北市副市長謝政達與米倉國小師生開心合影。（賴彥竹攝）

開始放暑假了，新北市教育局建置「戶外教育資源整合平台」，一把抓新北超過150處私房景點，路線結合戶外教育、生態課程，讓親子出遊之際，也能一邊學習環境教育，新北市副市長謝政達今（17日）出席平台啟用活動，也與八里區米倉國小師生一同馳騁在八里左岸自行車道。

謝政達致詞，教育局建置「戶外教育資源整合平台」，串聯觀光旅遊局在地私房景點、各校老師研發在地108條好撼路線，共超過150處優質景點，以及搭配高灘處建置超過10條的單車路線，讓親子放暑假之餘邊玩邊學，輕鬆透過網站平台一網打盡各景點。

活動現場謝政達與市議員鄭宇恩、陳偉杰等人騎著單車馳騁在八里左岸自行車道，也一同聽著米倉國小學生介紹八里人文歷史文化、在地的銅板特色小吃、童玩店等八里左岸沿線風光。

教育局表示，新北市大力推動戶外教育，今年完成建置「戶外教育資源整合平台」，平台中有「依區域」、「依類別」2種選項，區域選項將新北市交通生活圈分為4大區塊，類別選線則是將生態特色分為「山、河、海、城」4大分類，讓家長、學生可更輕鬆選擇出遊踏青的路線。

米倉國小陳瑀嫺同學說，第一次與爸爸騎協力車，覺得非常好玩，不但能一邊看美麗的淡水河、一邊看綠油油的草皮，累了還可以在老街吃冰淇淋！開始放暑假了，將會好好運用平台，跟家人、同學一起去玩。

(中時 )