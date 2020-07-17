民進黨立委賴品妤14日在臉書爆料，國民黨立委陳玉珍直呼民進黨立委鍾佳濱為「我的佳濱」後，引發外界熱烈迴響，驚呼難道不愛國民黨的蔣萬安了嗎？對此，陳玉珍表示，兩個她都認為不錯。民進黨立委鄭運鵬知道陳玉珍心思後，特地替陳玉珍和鍾佳濱拍照，笑言這是夢幻組合！男主角鍾佳濱則表示，「難道這就是量子糾纏？」

立法院14日審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠立委發生推擠，不過，在爆發衝突的過程中，賴品妤在青島東路口守衛時，意外得知陳玉珍的「秘密」。賴品妤在臉書po一段和同黨立委陳亭妃和陳玉珍的對話，以下為完整內容：

陳玉珍委員：「她笑的那麼開心，這一定是假動作！」

陳亭妃委員：「沒有啦她看起來一直都是那麼開心。」

陳玉珍委員：「裡面一定不是陳院長，我的佳濱都不敢下車！！！」

賴品妤更強調，不是設計對白！網友也表示，「玉珍，我已經結婚了喔⋯⋯跟萬安一樣」、「佳濱，這樣的話…只好辛苦你惹」！

而陳玉珍之前受訪時，也毫不隱藏對鍾佳濱的欣賞。在去年5月立院處理中選會主委李進勇的人事同意權時，當時藍綠也爆發衝突，在衝突過程中，陳玉珍雙手環抱國民黨立委蔣萬安成為熱門新聞。陳玉珍受訪時，除稱讚蔣萬安勇猛很帥外，更讚那時在一旁的鍾佳濱也不錯勇猛！

雖然立院近來因陳菊人事案衝突不斷，但鄭運鵬還是決定要幫陳玉珍想和鍾佳濱近距離接觸的美夢。只見鄭運鵬於臉書po出一張陳玉珍和鍾佳濱合照，直言這是「夢幻組合」。照片中可見陳玉珍一臉嬌羞，讓網友大笑，「只能說登對了」、「珍鍾配～珍重再見」、「玉珍表示幸福」！

鍾佳濱臉書。（摘自鍾佳濱臉書）

鍾佳濱也在臉書分享這張「夢幻組合」照，笑稱「難道這就是量子糾纏？」更表示，「本篇封不住鍾太太。」

(中時電子報)