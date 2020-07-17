亞系外資出具最新報告，認為測試大廠京元電（2449）受惠多元化客群結構，可填補明年陸系客戶基地台訂單缺口，且5月中以來股價表現落後台股，除調升今、明年每股盈餘預期4％、32％，並將評等自「賣出」一舉調升至「優於大盤」，目標價自25元調升至38元。

亞系外資指出，陸系客戶基地台訂單貢獻京元電營收達2成，使市場關注未來需求可能出現缺口風險。由於該客戶加大拉貨力道，預期測試需求減少將使京元電第三季營收持平第二季，若沒有台積電晶圓出貨支援，認為明年此部分將無營收貢獻。

不過，由於台積電透露客戶對高速運算（HPC）需求持續強勁，亞系外資認為，此舉意味著美系客戶需求提升，將成為挹注京元電陸系客戶訂單缺口的新動能，使今年第四季至明年首季營運表現可望優於預期，受衝擊程度可望優於原先預期。

其次，台積電對5G智慧型手機及高速運算需求樂觀看待，亞系外資認為京元電將受惠於5G系統單晶片（SoC）、繪圖晶片（GPU）及CMOS影像感測器（CIS）需求成長，大幅抵銷基地台客戶需求下滑影響，抑制明年營運下滑幅度。

此外，美系客戶第二季出現的智慧型手機功率放大器（PA）急單，亞系外資認為未來將延續外包趨勢，儘管今年對京元電營收貢獻低於0.5％，但預計明年貢獻可望跳增至2％，並預期京元電將自第四季起新增產能以因應需求，成為明年營運另一新動能。

整體而言，亞系外資認為，5G智慧型手機滲透率提升、強勁的繪圖晶片及高速運算需求、功率放大器訂單續增，多樣化的客戶組合證明京元電在業界的領先地位，預期明年營運表現將優於預期。

而京元電股價自5月中以來表現落後大盤，亞系外資看好未來上漲空間大於下跌，將今明2年每股盈餘預期分別調升4％、32％，評等自「賣出」一舉調升至「優於大盤」，目標價自25元調高至38元。

(時報資訊)