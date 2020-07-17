暑假盛事「2020新北兒童藝術節」盛大開跑，今年展期從7月25日至8月16日，陸續於新北大都會公園、市民廣場、府中商圈等地啟動；新北市副市長吳明機表示，開幕日將開箱新北大都會公園「熊猴森樂園」18公尺超長滑梯，讓孩子盡情「放電」。

2020新北兒童藝術節17日於市府舉行記者會，現場匯集三大兒童劇團，包含如果兒童劇團、紙風車劇團及新象創作劇團，演員們現場帶來勁歌熱舞，逗得來賓笑聲連連，氣氛熱鬧。

吳明機表示，今年以怪獸訓練場為主題，共有80多場演出、30組藝術裝置、10種藝術體驗或活動，開幕日將於新北大都會公園由紙風車劇團擔綱演出，並同步開放「熊猴森樂園」18公尺超長滑梯。

吳明機指出，今年擴大舉辦將場地分為5大場區分為新北大都會公園、市民廣場、府中商圈、鶯歌陶瓷藝術園區及線上遊戲虛擬場，並延長活動時間，除戶外遊樂也結合藝文場館，讓孩子體驗博物館古蹟修復等。

此外，新北市民廣場也會展出樂高小火車、機械鐘、台北101和北港朝天宮等地標；府中商圈則有彩色水果恐龍打造的藝術廊道，歡迎民眾持三倍券消費；鶯歌陶瓷藝術園區有小小美術館員出任務等藝術闖關活動。

(中時 )