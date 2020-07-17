疫情後重啟會展經濟！由外貿協會及展昭國際共同主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」，7/17至7/20於台中國際展覽館登場！該展是大台中最大的食飲品專業展，也是外貿協會疫後首場專業展。適逢振興三倍券啟用，預計將可刺激中台灣消費，提振國內經濟，創造商機加乘效果。

台灣知名食品產業相關業者，如良鎂實業、三麥機械、歐客佬、金門酒廠等廠商積極參展，將帶來2020年全新產品，如全球獨一無二的智慧型咖啡烘豆機，運用AI技術辨別烘焙指數，連動手機APP控制及保存生產紀錄。

另有全球首賣之專業級磨豆機、遠紅外線烘焙機、保健種子油等，將於展中一一呈現；此外，中部地理環境適合生產茶及咖啡，相關產品亦將在展覽現場飄香；中南美洲及非洲國家在台經銷商不畏疫情踴躍參展。

此外，本展募集參展商獨家提供展場專屬之振興三倍券優惠方案，放大新台幣，可買可消費物品增多。該展於展覽期間舉辦數場茶及咖啡周邊活動。除了頗受好評的「大暑品茶趣」和「台灣茶文化產業國際論壇」外，今年新增「系列講座」、「親子茶藝雙杯泡茶比賽」及「台灣名茶推廣品茗會」。

(工商 )