台南市議會本屆第三次定期大會結束，台南議會觀察聯盟17日公布定期會議員評鑑結果，評選出的13位優質議員中，民進黨有8人、國民黨2人、無黨籍2人、時代力量1人。其中，國民黨議員蔡育輝更因發言次數高達165次，堪稱「台南市議會戰神」。

南市議會56名議員中，民進黨有24人，國民黨16人，無黨籍14人、台聯及時代力量各1人。此次被評選為優質議員的有：Ingay Tali（穎艾達利）、李宗翰、蔡育輝、呂維胤、許又仁、沈家鳳、林易瑩、李啓維、林美燕、蔡筱薇、陳怡珍、郭鴻儀、沈震東等13人。

至於待觀察議員則有：曾信凱、張世賢、方一峰、謝財旺、陳秋萍、林志聰、李偉智、周奕齊、郭清華、謝龍介、吳通龍、尤榮智、林志展、蔡秋蘭、許至椿、林阳乙、蔡蘇秋金、李文俊、吳禹寰等19人。

議會觀察聯盟說，此次評鑑以量化為主、質性為輔，評分各占65％與35％。其中，量化數值包含實際出席率、質詢次數；實際出席率係以議會直播畫面為準，志工夥伴則以人工方式登記發言次數，除對多元化參與各委員會運作的議員額外加分，也對問政失真者扣分。

至於質性評鑑則分為專業指標與在地關懷指標，由台南公民智庫、台南社大、成大學代會及網路志工擔任評鑑委員，依據市政總質詢的影片為主評分項目，分別針對議員的問政態度、問政態度及問政技巧進行專業指標評量；在地關懷指標則針對台南市的文化、歷史、教育、環境衛生、社會福利等著重程度作為評鑑要點。

(中時 )