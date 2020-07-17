《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（17）日的國際新聞重點。

【1】 英指控 俄派駭客偷疫苗機密

正值全球加緊速度研發疫苗之際，英國政府的網路安全機構「國家網路安全中心」（NCSC），16日罕見發布聲明，指控接受俄羅斯政府資助的駭客團體，正針對英、美和加拿大等國參與研發新冠疫苗的組織，發動網路攻擊。

【2】 港大病毒學家逃美爆陸隱瞞疫情 同院外籍院長一句話駁斥

港大公衞學院院長福田敬二向透國電子郵件向員工說明，對於去年底曾參與新冠病毒研究的香港大學公共衞生學院前研究員閻麗夢日前爆料稱港大有人正在秘密進行新冠調查一事表示，港大並未對新冠病毒進行秘密研究，閻麗夢所指控並不屬實。

【3】 美企為短利與大陸合作！美司法部長點名好萊塢、蘋果、微軟

美國司法部長巴爾16日針對大陸政策發表演說。他表示，部分美國企業業為短期利潤與大陸合作，他點名企業如好萊塢電影，科技大廠包括，Google、微軟、雅虎、蘋果。

【4】 英開鍘華為 「五眼」這國表態：我們不跟進

在華府施壓下，英國首相強森終於決定對大陸電信巨擘華為開鍘，預計於2027年全數換掉現有的華為行動網路設備，為川普政府一大勝利。不過，同為國際情報組織「五眼聯盟」之一的紐西蘭表示，不會跟進英國禁用華為，未來也不會排除使用其設備。

【5】 7.3強震猛烈搖撼巴布亞新幾內亞 可能引發海嘯

規模7.3的強震周五侵襲巴布亞新幾內亞附近，美國地質調查所說，地震發生在瓦烏東南偏東岸外18公里處，震源深約85.2公里。另外，美國太平洋海嘯警報中心說，在震央300公里內可能發生危險的海嘯，而這包括該國東岸在內。然而，1小時後，海嘯警報已解除。

(中時電子報)