中央研究院化學研究所所長陳玉如、台大醫學院內科教授楊泮池與跨單位研究團隊，以蛋白基因體技術建立我國早期肺癌病人的多體學大數據，找到不吸菸肺癌患者可能的致病機制，發現國內半數肺癌患者根本不吸菸，這項研究成果9日獲刊於國際頂尖期刊《細胞》雜誌封面。

陳玉如與楊泮池帶領的中研院團隊，同步邀集台灣大學、台北醫學大學、台中榮總提供病人檢體、臨床數據及檢測技術，呈現前所未有的東亞肺腺癌完整鳥瞰圖景，包括針對男女族群、吸菸與不吸菸族群，描繪出更清晰的肺腺癌疾病進程，並發現新癌症標誌物，與找出導致我國肺腺癌的可能病因。

陳玉如說，這次也是台灣團隊首度與美國臨床蛋白基因體學腫瘤分析聯盟（CPTAC）攜手合作，以蛋白基因體學揭開台美病人肺癌生物學的面紗。

肺癌是全球癌症死亡的主因，即使藥物治療近年有長足的進展，5年存活率仍低於20％，目前仍是國人癌症死亡頭號殺手。

研究指出，在美國不吸菸者約佔肺癌患者的20％，包含台灣在內的東亞地區，肺腺癌有獨特的特色，不吸菸者（尤其是女性）患病的比率高過於吸菸者。同時，在台灣有50％以上的肺癌病患並不吸菸，超過9成得肺癌的女性都不抽菸，而且近10年有年輕化的趨勢。為釐清東亞不吸菸肺癌的致病機制，研究團隊分析東亞地區103名肺癌病患，探究早期不吸菸肺癌的發病與進展。

研究團隊透過觀察癌細胞基因突變結果顯示，東西方病人突變的基因背景大為不同；肺腺癌癌變與人體內APOBEC的突變特徵很有關。

罹癌患者中，高達74％從未吸菸年輕女性（小於60歲）和所有無肺癌「表皮生長因子受體（EGFR）」驅動突變的女性患者APOBEC突變特徵程度高，顯示APOBEC的突變特徵可能為女性早期肺癌的驅動因素；而高APOBEC突變特徵又與免疫療法療效呈正相關。因此，APOBEC突變特徵可能成為早期診斷和免疫治療的潛在生物標誌物。

研究也發現，暴露於致癌物而引起的基因體編輯突變特徵，亦可能是癌症早期的主要驅動因素。在部分較年長女性（大於70歲）中程度較高，化學致癌物代謝和解毒過程及特定途徑的活化可能影響腫瘤癌化、惡化和免疫調節異常。換言之，減少生活中致癌物的暴露率可能是預防肺癌的有效策略。

(旺報 )