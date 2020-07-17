玉女歌手胡藝芬過去是樂團「音樂磁場」成員，最近她分享當年閃嫁離開演藝圈的經過，她本來出道是為了承諾媽媽幫忙家計，未料成為藝人後被廣告富商追求，她也為愛沖昏頭立即決定嫁人，過了幾年貴婦生活後，丈夫突然宣布破產，她到處求神問佛，還為了替家人積福差點出家。

胡藝芬最近上《命運好好玩》分享人生故事，透露從小家境不好，她又對金錢沒安全感，爸爸52歲心肌梗塞過世，留下媽媽幫人按摩獨扛經濟重擔，胡藝芬便立志當歌手賺錢，希望別讓媽媽這麼辛苦，但她一出道就認識作廣告業贊助商的先生，兩人隨即陷入熱戀，胡藝芬坦言：「我就忘記對媽媽的承諾」。

胡藝芬後來和先生育有3子，正當她開始要過幸福日子時，丈夫卻周轉不靈破產，原本的3棟房產也賠進去，胡藝芬說，現在回想很幸運的是，她和丈夫後來隨即在大陸找到眼鏡公司的工作，兩人便帶著3個孩子到當地從頭打拚。

為了重振事業，胡藝芬一度隨著老公求神問佛，該拜的該做的事都做了，她還為了「一人出家，九族升天」這句話考慮過出家，希望用這些功德讓家人開心，後來她改信基督教才知道不用靠出家，用禱告也能為親友祈福，她打趣說曾問上帝為何沒有透過禱告讓她還完債務，後來才發現神最大的祝福就是夫妻倆生的3個小孩，歷經這一關後變得更懂事孝順，更貼心安慰父母說失去的，有天兄弟3人會努力幫爸媽拿回來，讓胡藝芬相當感動。

(中時電子報)