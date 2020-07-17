資產管理公司駿利亨德森投資宣布，駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(原名：亞太地產股票基金)，從原有的資本增值策略，轉型至收益主導且兼具資本增值潛力的策略。

為反映此項新方針，基金已更名為駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(原名：亞太地產股票基金)。

基金將繼續由Tim Gibson和Xin Yan Low管理，二人分別從2011年和2014年起負責基金的日常管理。

就基金的優化措施，Tim Gibson指出，此項變動乃經過內部以及與客戶長期慎重討論後作出的安排。在過去一段時間以來，投資者對收益型投資趨之若鶩，市場卻供不應求，而我們認為收益型投資對均衡投資組合的重要性不容小覷，尤其是未來的形勢愈來愈不明朗。

亞洲分銷主管Scott Steele表示，全球格局充滿變數，投資環境亦開始出現新的先例。駿利亨德森作為解決方案的提供者，目標在於提供最切合時勢的方法以應對當前考驗，並已實現亞洲地產基金轉型，以迎合客戶的需要。我們深明房地產是獲取收益最有效率的途徑之一，並認為這次的變動有望為客戶帶來更理想的投資成果。

(工商 )