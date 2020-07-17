權值龍頭台積電法說報喜，帶動17日盤勢高檔震盪趨堅行情。凱基投顧預期下周指數在11,900-12,400點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：晶圓代工股、PCB股、板卡股、散熱股、電競股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.台積電第二季獲利創新高EPS4.66元，上半年EPS合計9.17元；同時上修營運展望，預估3Q營收3,304~3,392.5億元，創單季新高；全年營收年增20％至約1.28兆元；資本支出也上修至160~170億美元。

2.里昂證券報告指出，台積電將由快速其他客戶填補華為所遺漏的產能空缺，預估營運成長動能將延續至明年1Q，並將台積電合理股價上調至500元史上新高。

3.美國6月零售銷售月增7.5％，連續兩個月上升，並優於經濟學家預估的增長5％。

4.大陸國家計局公布，今年第2季GDP恢復正成長，由今年首季的萎縮6.8％轉為增長3.2％，優於市場預期。

(工商 )