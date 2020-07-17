生涯薪資總計4.48億美元的A-Rod(Alex Rodriguez)現在正努力競標大都會，他的思考模式也開始從勞方轉為資方。大聯盟勞資談判將於明年季後開仗，A-Rod本周呼籲球員接受拆帳制度，他認為薪資不能無上限。

《美聯社》報導，A-Rod叫大家認清現實，因為時空背景不同了。「當年棒球是老大哥，現在的競爭對手太多，NBA擴張到全球，NFL堅不可摧，還有許多平台Netflix、Snapchat、Disney+、ESPN+搶食市場。我們勞資雙方要好好商議如何重登No.1。」

A-Rod在18歲登上大聯盟(水手隊)，但是不久就遇到1994年罷工，該季沒有季後賽，令他印象深刻。如果他所屬的團隊真的買下大都會，說不定馬上又會碰到2022年罷工。

NFL有硬性薪資上限，NBA有超級合約(團薪35%為限)，MLB則只有團薪豪華稅而無個人薪資上限。工會領袖克拉克(Tony Clark)說：「A-Rod曾跟大家一起享受我們對抗資方的果實。現在他自己想當老闆，他的立場就變了，而且不是站在球員這一邊。」

(中時電子報)