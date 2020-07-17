台中市民間護樹團體17日聚集陳情，盼台中市政府搶救老樹。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市民間護樹團體17日聚集陳情表示，北區國民運動中心有7棵蓊鬱老樹群近年來染病、瀕死；盼台中市政府搶救老樹，並提受保護樹木制度；農業局表示，北區受保護樹木2年前發現感染褐根病，曾邀專家現勘，由運動局養護防治，運動局今年提出7株已感染褐根病受保護樹木解除列管，經台中市樹木保護委員會審議，有4株因染病嚴重，同意解除列管，另3株為感染初期，運動局依專家診斷，將加強養護防治。

大台中市政監督聯盟發言人陳家彥表示，2014年北區國民運動中心預定地周邊有22棵老榕樹被公告為受保護樹木，後來在國民運動中心興建過程中，多棵老榕樹被移植。2017年施工圍籬拆除，己經有多棵老榕樹因為移植失敗死亡，現場開始有褐根病傳播。

台灣愛樹保育協會理事長曾檉銳表示，管轄老樹的主管單位不積極處理老樹的健康檢查、環境改善等問題，使得樹木保護委員會變成樹木解列委員會，因為提到樹保委員會的樹幾乎都是快死掉了。大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，樹保委員大會應開放公民參與，但至今仍做不到，也因此沒有辦法受市民監督，制度上很難進步，對受保護樹木非好事。

農業局表示，該區域受保護樹木自2年前發現感染褐根病以來，農業局多次邀請專家現勘，由運動局養護防治，運動局今年提出7株已感染褐根病受保護樹木解除列管，經台中市樹木保護委員會審議，有4株因染病嚴重，同意解除列管，其餘3株為感染初期，將由運動局依專家診斷，加強養護防治。

運動局指出，將委託專業機構施藥防治，避免褐根病持續惡化。針對嚴重感染褐根病的病株將先以支架加固，同時進行風險管理，後續將密切關注。

有關市府轄內受保護樹木，農業局表示，受保護樹木健檢一直是農業局重要年度工作，台中目前受保護樹木多達1000餘棵，將在2至3年間完成全數健檢工作，健檢結果均會提供樹木管理機關及相關管理人員，預防大於治療。

針對受保護樹木制度，農業局表示，依據《台中市政府樹木保護委員會設置要點》，市府已於2015年8月起，依規聘請樹木保護相關團體代表3人，未來將持續遴聘相關團體代表擔任委員；另委員會相關會議紀錄及審查相關資料是否公開，將參考各縣市作法研議辦理。

(中時 )