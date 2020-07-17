藍營多日努力抗爭無效 陳菊確任監察院長

監察院長被提名人陳菊及監委人事同意案，今在民進黨立院黨團人數優勢下，強勢通過。國民黨團總召林為洲稍早受訪表示，陳菊等監委審查報告沒有經過公決，所以不會承認開票的結果。國民黨立委兼黨主席江啟臣表示，今天的結果是民主大醜聞，這是作票院長在護航陳菊，完全不見議事中立。

陳菊監院投票通過 國民黨轟游錫堃：當我們塑膠！(中時電子報直播)

江啟臣說，在野黨提出這麼嚴重的質疑，昨天的投票程序嚴重違法，人沒出息卻可以按同意票，且今天還大喇喇投票，連否認都不否認，這個游錫堃院長也沒用啦，說是民主前輩，他看起來卻是踐踏民主，當了國會議長後，卻忘了民主、程序正義，國民黨今天爭的是程序正義，和是非問題，若今天投票之後還算數，台灣的民主還要玩嗎？

若以後立法院所有投票都這樣投，是「游錫堃院長條款」嗎？江啟臣問游錫堃，以後立院投票都這樣投嗎？他認為，游院長不敢回答的話，就是包庇。

江啟臣最後再度痛批游錫堃，縱容違法、作票，投票的過程還要亮票給柯建銘總召看，國會民主到最後是民進黨做主，民進黨指派的院長，完全沒有議事中立，以後排審法案，不光是人事同意權，民進黨說了算，我們這些立委，都是塑膠，若執政黨連在野黨聲音不聽，那就等著聽人民的怒吼，並和現場藍委高喊「作票院長、護航陳菊」。

(中時電子報)