台中市議員李天生表示，市府只委託一家民間業者負責捕蜂、捉蛇，工作吃力，要求增聘業者分區執行業務為民除害。（盧金足攝）

高溫氣候，小心蛇出沒！台中市議員李天生17日表示，市府目前只委託一家民間業者負責捕蜂、捉蛇，工作吃力，要求增聘業者分區執行業務為民除害。市府說，規畫自明年起將全市畫分三區執行捕蜂、捉蛇業務，至於業者到場捉蛇時間，2018年4小時，2019年起減為2小時，分區執行後，要求再縮短處理時間。

天氣熱，大里、太平地區紛紛傳出蛇隻出沒民宅事件，引起民眾驚慌，通知承包業者前來捕捉，緩不濟急，里長和民眾乾脆自行動手，農業局林務自然保育科長林弘敏指出，規畫自2021年起將全市分市區、屯區、海線三區，委託民間業者分區執行捕蜂、捉蛇業務，同時要求縮短到場時間，加強為民服務。

李天生說，里長和民眾自行持拿捕夾前往捕蛇，由於沒有受過專業訓練藏風險，民眾反映，通知承包業者前來需要花費1、2個小時，擔心人來了，蛇早跑了，自已動手除害。

台中市幅員廣大，捕蜂、捉蛇業務繁重，市府只發包委外一家業者負責，無法提供快速服務，由於蛇、蜂出沒，威脅民眾生命安全，李天生要求市府考慮增聘業者投入，分區執行業務，協助解決民眾困擾。

農業局強調，台中市幅員廣大，和平、東勢等偏遠地區，業者據報到場，蛇隻早已逃竄，規畫明年起將畫分三區執行捕蜂、捉蛇業務，業者到場捉蛇時間，2018年4小時，2019年起減為2小時，未來分區執行後，將要求再縮短處理時間。

市府2019年執行「捕蜂」6655件、「捉蛇」5043件，總計1萬多件，編列經費1100多萬元，2020年預估案件將會增加，擴增預算為2250萬元，每件工資1100元；依統計，去年度捉蛇數量最多是9月份計733件，捕蜂數量最多7月份計1770件；至於捕蜂、捉蛇數量由西屯區拿下雙料冠軍，分別捉蛇294件，捕蜂615件。

市府規定，捕蜂、捉蛇業務，上午8時至晚間10時由農業局負責，晚間10時至清晨8時由消防局負責；並要求承包商接獲通報後，捉蛇2小時、捕蜂7天內完成。

(中時 )