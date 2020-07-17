威而鋼除可以壯陽，還能幫助女性懷孕，婦產科醫師鄭丞傑在節目上分享，女患者子宮頸輕微癌變，又墮胎過5次，導致做了4次試管嬰兒都失敗，結果乖乖聽醫生建議，塞威而鋼到陰道裡，第五次試管嬰兒竟就成功了。

鄭丞傑在節目《醫師好辣》上分享，女患者因子宮頸癌前病變，需定時回診追蹤病情，而這位患者又很想懷孕，醫師便安慰她，這只是輕微病變，不需要太煩惱。但女患者卻說，已經做過4次試管嬰兒，但就是懷不出來。

鄭丞傑表示，經了解後，才知道這名女患者曾在20多歲不懂事時，墮胎過5次，也因此讓子宮內膜變得很薄，胚胎著床不易，因此都沒有懷孕成功。後來，有醫生建議她試試看吃威而鋼，或是塞威而鋼到陰道，讓她嚇得不敢接受，趕緊詢問其他醫生，這是否合理？

鄭丞傑聽完立刻回「合理呀！」並建議她可以試看看，威而鋼在婦產科常被用來提高懷孕率，因為它可以促進血流，讓子宮內膜變厚。而該名女患者乖乖照做，竟然試一次就成功懷孕，讓她超驚喜。

鄭丞傑也解釋，其實這種「老藥新用」，並成功的案例，在醫學上常常都會有，而現在關於這方面的論文也慢慢地增加。

(中時電子報)