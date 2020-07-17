今上午北市民權大橋下突竄大火，嚇壞過往人車，消防局獲報趕赴現場後，緊急灌救撲滅，所幸未釀傷亡。據查，橋下起火點為存放鋰電池的倉庫，到底是自燃或另有人為因素，警消仍在釐清。

北市消防局表示，今上午9點15分獲報，指內湖區民權東路六段21巷的民權大橋下有火警，緊急出動多輛人車到場，鋪水線灌救，約10點半控制火勢，11時完全撲滅。

消防人員入內查看，確認無人在內與傷亡，初步了解該處為存放鋰電池的貨櫃，目前正通知業主前來，了解火災是否有人為疏失。

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(中時電子報)