接連發生在6月底，7月初的台南市槍擊案致使前台南市警察局長周幼偉遭拔官，兩派暴力分子恩怨未解，近日放話再火拚，台南市警方16日緊急拘提雙方共12人到案約制，17日依照公共危險、聚眾鬥毆將一干人移送台南地檢署偵辦。

台南市南區兩派暴力份子，6月29日不約而同到安平區台南大舞廳喝酒，其中104包廂內邱姓男子前往208包廂敬酒，卻讓208包廂的兄弟認為在灌酒，群起圍毆邱男，邱男找來原包廂的兄弟助拳，雙方從舞廳內走道打到門口，直到警方趕到才鳥獸散。

兩派人馬離去後，又在黃金海岸旁的西濱道路強碰，彼此叫囂、夾車並追撞，208包廂一方派出陳男等3人，前往104包廂兄弟常聚集的一家鐵工廠開槍。

因鐵工廠業者隱匿槍擊案，警方查證受阻，104包廂一方的許男忿忿不平，7月9日前往另一方人馬常聚集的北區海安路當鋪開槍，事後攜槍投案，逼全案曝光。

兩派暴力分子街頭互轟鬧的沸沸揚揚，警方強力追查下，鐵工廠業者才坦承有槍擊案發生，警隨後追緝陳姓男子等3名開槍男子，3人只得攜槍投案。

這件槍擊案經偵辦後，兩方人馬移送後陸續交保，日前傳出彼此恩怨心結未解，道上傳出再約火拚，台南市刑大16日緊急拘提12人（雙方各6人），再依照日前舞廳鬥毆、西濱公路追逐與開槍等案情，以妨害秩序與公共危險與槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

槍擊案意外造成周幼偉拔官下台，新任警局長詹永茂17日剛走馬上任，刑大警員告誡並約制兩派兄弟勿再尋仇，壓制幫派氣燄。

(中時 )