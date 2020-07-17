2023年樹林車站旁將開幕由全球第二大英商洲際酒店集團「智選假日酒店Holiday Inn Express」，新北市長侯友宜17日出席簽署儀式表示，今年招商目標是1500億元，原先受疫情影響眾人不看好，在大家努力下，目前招商金額已達1032億，他相信一定能達成目標。

「別人看到的是危機，我看到的是轉機」侯友宜表示，不受疫情影響，新北市人口目前以每個月約2000人速度移入，後疫情時代發展包括新北市第二行政中心、泰山塭仔圳開發都在啟動中，企業透過新北招商一條龍專案協助加速取得使用執照，活絡地方發展及新北投資環境，為疫後經濟注入一劑強心針。

士品集團煌麒有限公司董事長吳宗戊表示，新北市是最安全的地方，很少有趴手、竊盜，也聽不到槍聲，因為這裡只有鼓掌聲；樹林是大家前往「台灣後花園」花東的必經之地，未來將在樹林打造經典地標。

洲際酒店集團大中華區發展經理陳威廷表示，集團看好台灣商務及觀光發展，這是雙北第一家Express，智選假日酒店就在樹林火車站旁，離台北市僅20分鐘車程，因周圍有樹林工業區，預期會有商務客入住。

經發局表示，近期國際知名酒店品牌看好新北未來旅宿業復甦發展，紛紛插旗新北，包含興富發金山凱悅飯店、洲際樹林假日酒店、馥華艾美板橋飯店；市府今年5月底也陸續公告八里台北港產二用地、淡水沙崙園區及停車場用地及汐止長安段工業用地等公有土地招商案，今年度招商目標已落實1032億元，預估創造超過4萬1606個就業機會。

(中時 )