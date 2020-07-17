三倍券繳學雜費不夠看，國立虎尾科技大學盡所能幫助學生，除學雜費外，宿舍費、暑修費、電腦使用費等，全都可用三倍券繳，在不違法的前提下，將不限額度，校長覺文郁並指示主動關懷全以券繳費學生是否有困難，積極提供更多的幫助。

教育部同意國中小到大學學雜費可以用紙本三倍券繳，覺文郁在個人臉書告訴學生這個好消息，引發眾多留言，有學生衍生問宿舍費、暑修費、電腦使用費…可以繳嗎？

覺文郁指出，其實在教育部尚未對外公布可以三倍券繳學雜費前，學生就很關心，頻頻問起，經和總務、主計等單位討論，只要不違法，且繳費與會計系統認列沒問題，校方都會接受以三倍券繳交各項費用，不過，額度多少，教育部尚未指示。

覺文郁強調，校方出發點就是盡量能幫助學生，所以希望不要限制額度，例如甲學生家有阿公、阿嬤、父母及兄姊弟妹，加上自己共有9人，9張三倍券就能繳清學雜費，又或許有人出於善心，願意捐出三倍券給弱勢學生繳學費也可以。

覺文郁說，如果有學生全以三倍券繳費，校方也將主動關心學生是否遇到困難，會提供更進一步的協助，甚至有弱勢生可能無法拿出1000元購買三倍券，亦會募集善款幫助學生購買。

(中時 )