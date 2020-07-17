男性觀看色情內容是不健康的行為已經在醫學上與社會上形成共識，但是研究人員很驚訝地發現，越晚接觸色情內容的男性，反而日後的性生活會變得更淫亂。相比之下，小時候就接觸過色情影片或圖像的男孩，在長大後大多認為現實生活中的性行為沒那麼吸引人。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，從事這項研究的美國內布拉斯加大學研究人員發現，男性一生中第一次看色情內容的年齡和日後形成不同的「大男人主義」態度之間有明顯關係。

研究人員通過調查發現，第一次接觸色情內容的年齡越小，長大後「男尊女卑」的觀點就越強。但如果第一次接觸色情內容的年齡越大，這部分人日後越有可能變成沉迷於淫亂生活的「花花公子」。

報導說，總共有330名大學生參與了這次調查，他們的年齡中間值為20歲，平均第一次接觸色情內容的年齡是13歲。其中，首次接觸色情內容年齡最小的僅5歲，年齡最大的是26歲。

這項研究曾在華盛頓的一次社會學研討會上展示調查結果，但可能因為涉及敏感的社會議題，調查結果並未正式發表。

這次調查的負責人比施曼指出，參與調查的男性絶大多數都是白種人、屬異性戀者的直男。他們調查首次接觸色情內容的年齡和動機，包括：自己想看、碰巧看見、還是被脅迫看。

為了搞清他們形成的兩種性格（大男人主義、性生活放蕩不羈）的行為特徵，參與調查的男性必須仔細回答隨後的46個問題。

調查人員發現，越早看色情影片的男性更傾向於認同男尊女卑的觀念。比如，他們就認為「事情讓男性負責比讓女性負責更好」。

當研究人員分析很晚才接觸色情片的男性時，得出的結果讓他們大吃一驚：越是等到長大以後才看色情片的男性，越有可能在日後的生活中變成「花花公子」。這些人的一個共同特徵是：他們喜歡經常更換性伴侶。

研究人員理查德森說，或許越早接觸到色情內容的男性，常會覺得現實生活中的性行為「索然無味」。她說：「這些男子在現實生活中和女性發生性行為時，經常對自己的表現產生很大焦慮。這樣一來，他們的性體驗就沒有想的那麼好，或者達不到色情片那麼勇猛。」反過來，「那些很晚才接觸到色情片的男性會對現實生活中的性行為如癡如醉，很有可能變成個淫蕩的花花公子」。

報導說，此一研究並未將色情圖像的數量、類型以及其它諸如社會經濟背景等等人口調查因素考慮在內。

當男性接觸到色情內容時，或許不同的性格特徵也有不同的影響。性治療師薩靈頓說：「色情內容確實對年輕男性的性態度產生影響。」「看色情內容的後果就是促使年輕男性形成男尊女卑的觀念，而且常會讓他們認為自己床上的功夫不行。」研究人員理查德森說，無論怎樣，看色情內容對男性來說都不是有益健康的事。

(中時電子報)