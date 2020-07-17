智崴(5263)今年受到疫情影響，訂單認列出現遞延，上半年營收年減36.82％，智崴董事長暨執行長歐陽志宏表示，5月起要開幕的非部分地區設備安裝後逐步認列，目前手上有不少的新接急單待消化，營收已經逐步提升，但要恢復正常要視疫情而定。他也樂觀表示，如果2021年疫情解除，智崴即將開幕的體感設備，可以從年頭排到年尾。

智崴董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債，分別為7億元及5億元，主要因應後疫情時代，可預期市場報復性反彈，智崴產能要及早做準備。歐陽志宏認為，客戶並沒有減少訂單，現在訂單只是慢下來不是停下來，樂園都還在逐步安裝，而且現在只要樂園一開，雖然有限制入園人數，都是爆滿情況，大家對疫情悶很久了，因此，智崴要提前準備，因應後疫情時代的爆發性訂單。

智崴今年上半年主要來自影片內容銷售，短期大陸、日本及越南等亞洲地區會先看到產品安裝後認列，歐美疫情較嚴重，進度會較慢，智崴也在趁這個時候，優化產能、發展新技術及新產品，第4季就會推出新產品。

(時報資訊)