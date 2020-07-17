下周國際新聞事件
07/20 周一 日本六月貿易收支
業績報告：IBM、飛利浦
07/21 周二 南韓六月生產者價格
日本六月(核心)通膨率
芝加哥Fed全美經濟活動指數
業績報告：可口可樂、羅技、德州儀器、瑞銀、SNAP
07/22 周三 API原油庫存報告
日本七月Jibun銀行製造/服務/綜合PMI指數初值
泰國六月貿易收支
美國MBA抵押借款申請
美國五月房價指數
美國六月成屋銷售
EIA原油/餾分油/汽油庫存報告
業績報告：美國航空、百健(Biogen)、吉利德、微軟、洛克威爾自動化、特斯拉、佳能電子
07/23 周四 南韓第二季經濟成長率
美國請領失業救濟報告
歐元區七月消費者信心初值
坎薩斯Fed七月製造業生產指數
業績報告：亞馬遜、黑石集團、英特爾、樂金顯示器、意法半導體、AT&T、推特、戴姆勒、現代汽車
07/24 周五 新加坡第二季失業率
英國六月零售銷售
德國Markit七月製造/服務業/綜合PMI初值
歐元區Markit七月製造/服務業/綜合PMI初值
美國Markit七月製造/服務業/綜合PMI初值
美國六月新屋銷售
業績報告：美國運通、穆迪、全錄、Verizon
(時報資訊)
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