下周國際新聞事件

07/20　周一 日本六月貿易收支

業績報告：IBM、飛利浦

07/21　周二 南韓六月生產者價格

日本六月(核心)通膨率

芝加哥Fed全美經濟活動指數

業績報告：可口可樂、羅技、德州儀器、瑞銀、SNAP

07/22　周三 API原油庫存報告

日本七月Jibun銀行製造/服務/綜合PMI指數初值

泰國六月貿易收支

美國MBA抵押借款申請

美國五月房價指數

美國六月成屋銷售

EIA原油/餾分油/汽油庫存報告

業績報告：美國航空、百健(Biogen)、吉利德、微軟、洛克威爾自動化、特斯拉、佳能電子

07/23　周四 南韓第二季經濟成長率

美國請領失業救濟報告

歐元區七月消費者信心初值

坎薩斯Fed七月製造業生產指數

業績報告：亞馬遜、黑石集團、英特爾、樂金顯示器、意法半導體、AT&T、推特、戴姆勒、現代汽車

07/24　周五 新加坡第二季失業率

英國六月零售銷售

德國Markit七月製造/服務業/綜合PMI初值

歐元區Markit七月製造/服務業/綜合PMI初值

美國Markit七月製造/服務業/綜合PMI初值

美國六月新屋銷售

業績報告：美國運通、穆迪、全錄、Verizon

(時報資訊)

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