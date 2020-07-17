中鼎(9933)集團旗下俊鼎再奪風電大單，得標中能離岸風場水下基樁製造工程，預期將在2023年3月起陸續交貨。此風場預計於2024年完成併聯發電，總發電量為300MW，屆時將可供應台灣每年約30萬戶用電。

俊鼎譚雲鵬董事長表示，公司成功發展出4部十字銲臂同時在不同直徑的設備本體上進行焊接，德國駐廠技師亦表示，如此高效率焊接及低鏟修率的表現已優於歐洲風電設備專業製造廠的水準。為如期如質達成風電設備短時間內量產及出貨的需求，俊鼎在高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」，共設置4條生產線，專責生產本風場所需的基樁，以利製造完成後，由業主就近於高雄港運送至彰化外海安裝。

中能離岸風場位於彰化外海，俊鼎取得全風場近百支水下基樁製造訂單(Pin Pile，簡稱PP)；加上先前兩案，累計在離岸風電設備製造的經驗，水下基礎轉接段達40座、水下基樁逼近300支。俊鼎進軍新興風電領域，已成功承攬「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」、「CIP彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」，以及「中能離岸風場水下基樁製造工程」。

中能發電股份有限公司是由台灣中鋼公司結合丹麥商哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）合資設立，專責開發、建置以及營運本離岸風場。

(時報資訊)