台塑(1301)第二季每股吃下0.1元虧損，展望第三季，為傳統產業旺季，但目前大陸洪災，基礎建設及營建工程無法施工，影響短期石化產品買氣，且災後重建的商機也將帶動PVC市場，台塑第三季營運應將優於第二季，但仍劣於去年同期。

台塑第二季每股虧損0.1元，符合市場預期，造成虧損的主因為 新冠肺炎疫情趨緩帶動台塑銷售量季增，支撐營業利益僅季減4%，優於凱基預估的季減33%，且由於台塑六輕進口的是杜拜原油，杜拜原油第二季季均價格下跌，台塑化庫存損失高於預期，拖累轉投資損失高於預期，另外，台塑美國的OL#1歲修下，轉投資收益由盈轉虧。

第三季原本為產業旺季，為台塑認為，近期大陸洪災，基礎建設及營建工程無法施工，影響短期石化產品買氣，惟災後重建工程，將創造另一波石化產品需求，預估第3季開工率高於第2季，第三季營收將優於第二季。

展望第三季，台塑營運應該會相較第二季回溫，但依舊相較去年同期明顯衰退，目前因為浙江石化AN工廠已在6月投產、MMA工廠預計投產，加上產業投機性庫存可能回流至現貨市場，產業將處庫存調整期，預估烯烴衍生物利差皆將低檔徘徊，營業利益將小幅季增，且台塑美國的氯鹼及PE工廠歲修下，轉投資收益處於低檔徘徊，轉投資上，台塑化(6505)轉投資收益將由虧轉盈。

(時報資訊)