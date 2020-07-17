今（17）日傳出台北市府終於完成「台北大巨蛋」變更設計程序，市府將正式核發大巨蛋新建照。轉投資大巨蛋最大股東遠雄建股（5522），今天接近收盤時，股價也應聲上演「慶祝行情」，黑翻紅！小漲0.1％，以49.1元收紅。

遠雄企業團中午表示，目前遠雄尚未接獲核准新建照的正式通知和公文；不過，依目前時程來看，接下來，將向市府提出申請復工，復工正式獲准後，遠雄大巨蛋才能進行實質全面復工階段，估計最快2021年底，有機會全部竣工。

「台北大巨蛋」經過五年兩個月的被勒令停工後，今天終於出現重大進展。

今天中午傳出，台北市府建管處表示：大巨蛋工程完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，建管處依建築法第34條規定，就規定項目審查完竣，同意大巨蛋第三次變更設計，今天核發大巨蛋建照。

遠雄估計，最快明年底可竣工，但還不包括取得使用執照。

(工商 )