名嘴狄志偉曾在節目分享一個年輕女大生向師父告解，說她連續一個禮拜晚上睡覺時，夢見七爺八爺拖著鐵鍊來找她。原來她親眼目睹性侵案的發生，當下卻沒有立刻報警，不知是心魔作祟還是真的遭受報應，目擊犯案後隔天便夢到房門飄進縷縷青煙，門後竟站著被害少女面露凶光盯著她，惡狠狠逼問「妳為什麼不救我…」

狄志偉說那名少女當天向師父完整還原事發經過，當晚她課後要返回萬華住處時，聽見不遠處的暗巷傳來呼救聲「救命！救命！」她急忙循聲而去，只見一名男子正在性侵另一名女子，她甫一出現便和女子對到眼，而那名男子竟也停下動作惡狠狠回頭瞪了她一眼，手裡還拿著一把水果刀，嚇得她急忙逃走怕男子追上，也忘了報警。

受到驚嚇的女大生返回住處見男子沒跟上，便鬆了一口氣，仔細想想好像當下沒阻止也說不過去，便馬上報警想說應該沒事。怎料就在隔天晚上睡覺時，聽見門外傳來陣陣敲門聲，開門那一剎那便飄進陣陣青煙，門後還站著七爺八爺帶著被害女子，只見三人面露猙獰不斷向前逼問「妳為什麼不救我(她)…」

隨後女大生也立刻驚醒，發現是夢便鬆了口氣，但每晚睡覺時依舊能聽見手銬腳鐐聲不絕於耳，於是向師父告解。師父表示「妳一定要找到這個人，好好跟他道歉！」女大生聽後便找了間陰廟，也不管對方是誰，持續道歉維持了一個月，事情才慢慢過去，讓狄志偉感慨道「人真的不能見死不救，不然自己良心也會過不去！」

(中時電子報)