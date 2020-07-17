一拚今年達成大離盟初登板的老虎隊投手江少慶，今日在隊內賽上場展現他驚人的反射神經，面對隊友卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出一顆驚險的投手頭部強襲球，江少慶迅速將球接進手套，沒有形成危險，這段影片則因為兩人的有趣反應，被分享在推特上引起討論。

江少慶在隊內賽中繼2局，其中在5局下半時面對卡布雷拉，一顆變化球被隊友敲成投手方向強襲球，江少慶立刻將球接進手套，反射動作之快，讓卡布雷拉以「功夫」手勢來致敬這位東方投手，江少慶也雙手比劃給予回應，不止兩人在場上相視一笑，轉播的主播與球評更是笑開懷。

投手方向強襲球其實相當危險，日前洋基強投田中將大就在模擬賽中，被對手強擊球擊中頭部，當時緊急送醫，幸好無大礙，不過也把大家嚇出一身冷汗。而江少慶其實也不是第一次展現神奇的反射神經，先前在12強賽時，江少慶先發對上波多黎各，也曾秀過接殺強勁平飛球的美技。

昨日美媒報導，老虎隊總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）點名江少慶有機會以牛棚投手身分站上大聯盟，今年是26歲的江少慶在小聯盟打拚第8年，相當有機會達成生涯初登板。而他今日後援出賽2局僅被敲1支安打，不過是被克榮(C.J.Cron)敲出陽春炮，失1分。

(中時 )